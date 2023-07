Proces tegen Trump over geheime documenten start op 20 mei 2024

Het proces tegen de voormalige VS-president Donald Trump over het meenemen van geheime documenten uit het Witte Huis zal in mei volgend jaar van start gaan. Dat heeft de bevoegde rechter Aileen Cannon vrijdag bekendgemaakt. Het proces zal plaatsvinden voor een federale rechtbank in Fort Fierce in Florida.

Trump werd in juni in verdenking gesteld voor liefst 37 aanklachten, zoals het onwettig bezit van informatie over de nationale veiligheid, belemmering van justitie en het afleggen van valse verklaringen. De gewezen president pleitte onschuldig.

Na zijn vertrek uit het Witte Huis nam Trump dozen boordevol documenten mee. Een wet uit 1978 verplicht elke president nochtans alle mails, brieven en andere werkgerelateerde documenten over te maken aan de nationale archieven.

De openbare aanklager had gevraagd het proces in december te laten starten. De advocaten van Trump pleitten voor een proces na de presidentsverkiezingen van november 2024, waarvoor hijzelf kandidaat is. Het proces zal dus plaatsvinden tijdens de campagne voor de voorverkiezingen.