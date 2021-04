Een rechtbank in Sicilië heeft zaterdag het proces geopend tegen Matteo Salvini, gewezen minister van Binnenlandse Zaken van Italië, over zijn omstreden pushbacks van migranten op zee.

Salvini, bekend van zijn harde lijn tegen immigratie, wordt vervolgd omdat hij het schip Open Arms met 150 migranten aan boord in augustus 2019 gedurende een langere periode tegenhield. Hij wordt beschuldigd van ambtsmisbruik en onwettige vrijheidsberoving. Volgens zijn advocaat ontkent hij de aanklachten. Als hij veroordeeld wordt, riskeert hij tot vijftien jaar cel en een tijdelijk verbod op politieke activiteiten. Op Twitter schreef de 48-jarige politicus dat hij met 'opgeheven hoofd' naar het proces ging.

Salvini's partij, Lega, maakt sinds februari deel uit van de regering van premier Mario Draghi, maar hij is al een hele tijd geen minister meer. Na de opening van het proces in Palermo legde de rechtbank de volgende zitting op 15 september vast, zo meldde het persbureau Adnkronos.

Salvini, bekend van zijn harde lijn tegen immigratie, wordt vervolgd omdat hij het schip Open Arms met 150 migranten aan boord in augustus 2019 gedurende een langere periode tegenhield. Hij wordt beschuldigd van ambtsmisbruik en onwettige vrijheidsberoving. Volgens zijn advocaat ontkent hij de aanklachten. Als hij veroordeeld wordt, riskeert hij tot vijftien jaar cel en een tijdelijk verbod op politieke activiteiten. Op Twitter schreef de 48-jarige politicus dat hij met 'opgeheven hoofd' naar het proces ging. Salvini's partij, Lega, maakt sinds februari deel uit van de regering van premier Mario Draghi, maar hij is al een hele tijd geen minister meer. Na de opening van het proces in Palermo legde de rechtbank de volgende zitting op 15 september vast, zo meldde het persbureau Adnkronos.