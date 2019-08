In de Soedanese hoofdstad Khartoem is maandag het proces van start gegaan tegen Omar al-Bashir. De gewezen president, die drie decennia lang aan de macht was, moet terechtstaan voor corruptie.

Omar al-Bashir, die op 11 april door volksprotesten gedwongen werd om afstand te doen van de macht, werd maandagmorgen onder begeleiding van een imposant militair konvooi naar de rechtbank in Khartoem gebracht.

De 75-jarige ex-president moet zich verantwoorden voor het bezit van 'grote hoeveelheden lokaal en buitenlands geld' en van 'illegale geschenken'. Abdel Fattah al-Burhan, de leider van de militaire overgangsraad in Soedan, had eind april verklaard dat in de ambtswoning van de vroegere president in Khartoem een grote hoeveelheid geld was aangetroffen. Omgerekend zou het gaan om een bedrag van meer dan 102 miljoen euro.

De start van het proces komt er één dag nadat de regerende militaire raad en de leiders van de protestbeweging zaterdag de langverwachte 'grondwettelijke verklaring' ondertekenden. Met die verklaring wordt de overgangsperiode tot de verkiezingen geregeld.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft al in 2009 een arrestatiebevel tegen al-Bashir uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en volkerenmoord in de regio Darfoer.