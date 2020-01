Het voor donderdag in Nicaragua voorziene proces tegen de Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens wegens wapenhandel is voor onbepaalde tijd uitgesteld, zo heeft haar advocaat Julio Montenegro bekendgemaakt.

Het proces kwam er nadat de 26-jarige opposante had geprobeerd elf hongerstakende vrouwen drank te bezorgen. Die riepen met hun actie tot de vrijlating van 'politieke gevangenen' in Nicaragua op. Coopens werd daarvoor op 14 november met een dozijn andere mensen gearresteerd. Ze werden van 'wapensmokkel' beschuldigd alsmede lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De groep verbleef tot 30 december in de gevangenis. De opposanten kwamen toen voorlopig vrij.

Volgens Montenegro heeft rechter Edgar Altamirano nu beslist het proces voor onbepaalde tijd te verdagen. 'Het is vreemd hoe een fles water kan veranderen in een wapen', zei de advocaat voor wie 'er zelfs helemaal geen proces hoefde te zijn' vanwege een totaal gebrek aan bewijzen.

Coppens heeft een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder. Ze groeide op in Nicaragua en maakt deel uit van de Studentenbeweging van 19 april. De beweging neemt het voortouw in het protest tegen de regering van Ortega.

