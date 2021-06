In Myanmar is maandag het proces tegen Aung San Suu Kyi van start gegaan. De gewezen regeringsleider staat sinds de militaire staatsgreep van begin februari onder huisarrest.

De winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991 moet zich onder meer verantwoorden voor een overtreding van de wetten op de buitenlandse handel, overtreding van de coronamaatregelen en het aanzetten tot opruiing. Vorige week werd bekend dat Suu Kyi ook zou worden aangeklaagd voor corruptie. Ze riskeert een lange gevangenisstraf. Waarnemers spreken van "showprocessen". Vermoed wordt dat de junta de populaire politica via de procedure voor lange tijd het zwijgen wil opleggen.

In Myanmar vond op 1 februari een militaire staatsgreep plaats, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven. Sinds die staatsgreep is het land in chaos en geweld verzeild geraakt. Volgens schattingen van de hulporganisatie voor politieke gevangenen AAPP zijn er al minstens 863 mensen gedood tijdens de aanhoudende protesten tegen de junta. Er werden meer dan 6.000 mensen opgepakt.

