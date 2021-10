Het proces tegen de vermoedelijke moordenaars van Thomas Sankara, oud-president van Burkina Faso en "de vader van de Burkinese revolutie", is op de startdag meteen uitgesteld, tot 25 oktober. Dat gebeurde op vraag van verschillende advocaten van de verdediging. Sankara werd in 1987 vermoord tijdens de staatsgreep die Blaise Compaoré aan de macht bracht.

De voorzitter van de militaire rechtbank in hoofdstad Ouagadougou stemde maandag deels in met de vraag van de advocaten, die vonden dat ze onvoldoende tijd hadden gekregen om het hele dossier te bestuderen.

De over het hele Afrikaanse continent bewonderde Sankara werd op 15 oktober 1987 vermoord, waarop een staatsgreep volgde door Compaoré. Die laatste bleef president tot 2014, toen hij vluchtte voor een volksopstand. Sindsdien leeft hij in ballingschap in Ivoorkust, en zijn advocaten gaven aan dat hij niet zal opdagen voor dit 'politieke proces'. Van de veertien beklaagden waren er twaalf ter plaatse bij de start van het proces, maandagvoormiddag.

Sankara kwam zelf aan de macht met een staatsgreep, in 1983. Samen met twaalf leden uit zijn entourage werd hij op 37-jarige leeftijd vermoord door een commando. Hoewel hij maar vier jaar aan de macht was, heeft hij een mythische status bij Afrikaanse jongeren. Ze noemen hem de Afrikaanse Che Guevara. Sankara probeerde om een echte dekolonisering op gang te brengen - hij was het die de naam van zijn land veranderde van Opper-Volta naar Burkina Faso, of land van de oprechte mensen. Zijn dekoloniseringspogingen kwamen hem op kritiek te staan uit Frankrijk, de vroegere koloniale heerser.

De moord op de populaire oud-president mocht tijdens de heerschappij van Compaoré niet ter sprake gebracht worden, maar in 2015 startte het overgangsregime de zaak weer op. In 2016 werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Compaoré.

Compaoré was de rechterhand van Sankara en heeft altijd ontkend het bevel gegeven te hebben voor de moord op zijn wapenbroeder, hoewel de staatsgreep hem wel aan de macht heeft gebracht.

