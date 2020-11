Proces aanslagen Charlie Hebdo opnieuw uitgesteld

Het proces over de aanslagen op de kantoren van Charlie Hebdo, in januari 2015 in Parijs, moest maandag na twee weken onderbereking weer opstarten. Bij de hervatting van de debatten werd het proces echter opnieuw voor zeker een week opgeschort omdat een van de voornaamste beschuldigden, Ali Riza Polat, nog altijd covidsymptomen vertoont.

7 januari 2015: aanslagen op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo.