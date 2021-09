De betoging die steun wilde bieden aan de Trumpaanhangers die bij de bestorming van het Capitool werden opgepakt, werd een maat voor niets. Er kwamen weinig mensen opdagen.

Gregory, afkomstig uit New Jersey, was naar de hoofdstad afgezakt om een stuiver te verdienen. Hij verkoopt pro-Trump-goederen, naast vlaggen, maar betreurt meteen dat hij de reis heeft gemaakt. 'Dit wordt niets'.

Misschien honderd manifestanten, in elk geval minder dan de 700 waarvoor toestemming was gegeven, zijn op de Mall in Washington, voor het Capitool, samengestroomd. Volgens Gregory is de reden dat ex-president Donald Trump zelf heeft afgeraden te komen. 'Wij luisteren als hij iets zegt'.

Meer politie om te fotograferen dan betogers © rr

Degenen die wel zijn opgedaagd worden belaagd door journalisten, die ongeveer vijf tegen één opgedaagd zijn. Het is rijtje schuiven voor interviews. Nog meer dan journalisten zijn de politiediensten op de been: politie per fiets, politie te paard, nationale garde, met vuilniswagens die zo nodig barricades kunnen vormen. Dat alles om toestanden zoals op 6 januari, toen het Capitool werd bezet, te vermijden. Daar is dit keer geen kans toe.

Twee maten?

De boodschappen van het podium zijn verzoenend. Er wordt gebeden. Het volkslied wordt gezongen. Het draait om mensenrechten, zegt organisator Matt Braynard, een gewezen campagnemedewerker van Trump. Dit gaat over degenen die niet gewelddadig waren op 6 januari, de meelopers, die wel het Capitool binnendrongen, maar geen schade aanrichtten. Zij worden, volgens de organisatie, in sommige gevallen al maanden zonder inbeschuldigingstelling vastgehouden. Ze worden, beweren manifestanten tegenover journalisten, duidelijk slechter behandeld dan leden van Black Lives Matter, die na protesten veel sneller zouden vrijkomen. De manifestanten vinden dat het gerecht aan de kant van de tegenpartij staat.

Dat is de officiële versie van de manifestatie.

Sommige van de aanwezigen gaan veel verder en ontkennen alle misdaden van de bestormers. Ze zien er een complot in om Trump en zijn aanhang in een slecht daglicht te stellen. 'Dit was opgezet spel, ze zijn in de val gelokt', zegt Bernadette, een verpleegster uit New York, die zelf afwezig was op 6 januari omdat ze met covid in bed lag. 'Let wel', zegt ze, 'ik veroordeel geweld, van welke kant het ook komt'.

Gregory, verkoper uit New Jersey © rr

De politie staat nog het meest paraat aan potentiële tegenbetogers.

Gregory blijft toch maar rondhangen. Hij is het eens met de manifestanten. Hij was er bij op 6 januari, en de meesten waren als hij: vreedzaam. Hij is niet in het Capitool binnengegaan, zegt hij, maar sommigen van zijn makkers wel.

'Trump was het antwoord niet', geeft hij toe, 'hij had geen oplossingen, maar hij stelde ten minste dingen in vraag. Iedereen is bang, links, rechts en midden. Ik ben doodsbang voor China. China heeft via de schulden dit land in handen. Zal Biden weerwerk bieden, of buigen we ons binnenkort naar Chinese regels? Iedereen is bang en iedereen vormt een bedreiging voor iedereen. En ik denk niet dat we dat kunnen overbruggen.'

