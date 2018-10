Pro-Russische Servische separatist wint in Bosnië en Herzegovina

Dat is maandag gebleken bij het - mondjesmaat - bekend worden van de resultaten van de verkiezingen.

Verdeeld

Het presidentschap in Bosnië en Herzegovina rouleert en bestaat uit een (moslim-)Bosniër, een Serviër en een Kroaat. Zij wisselen elkaar om de acht maanden af als voorzitter en die is dan de president van het land. Dat systeem werd in 1995 ingevoerd, na de burgeroorlog.

Milorad Dodik is pro-Russisch en dringt openlijk aan op afscheiding van de Servische republiek van het etnisch verdeelde Bosnië. Hij versloeg de meer gematigde Mladen Ivanic.

De Kroatische zetel gaat naar een meer gematigde, pro-Bosnische kandidaat volgens de voorlopige uitslagen. Zeljko Komsic, die opkwam voor de Kroatische zetel, belooft zich in te zetten voor àlle Bosnische burgers. Hij versloeg Dragan Covic, kopman van de Kroatische Democratische Unie Bosnië (HDZ-BH), die campagne voerde voor meer autonomie voor zijn gemeenschap.

Sefik Dzaferovic van de Bosnische Democratische Actie Partij (SDA) won ook een zetel.

'Onregelmatigheden'

Het heeft lang geduurd voor de uitslagen bekendraakten, omdat er ruzie was over 'onregelmatigheden'. Tegen het middaguur maandag was nog maar een deel van de stemmen geteld.