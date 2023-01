Prins Harry zegt 25 mensen te hebben gedood in Afghanistan

De Britse prins Harry heeft tijdens zijn twee militaire missies in Afghanistan in totaal 25 talibanstrijders gedood. Dat heeft de hertog van Sussex in zijn binnenkort te verschijnen autobiografie ‘Spare’ geschreven, volgens de Britse media.

‘De meeste soldaten weten niet precies hoeveel doden ze op hun geweten hebben. In gevechten schiet je vaak lukraak om je heen’, aldus Harry. ‘Echter, in mijn tijd met Apaches en laptops werd alles wat ik deed opgenomen. Ik kon altijd precies zien hoeveel vijandelijke strijders ik had gedood. En het leek me essentieel om niet bang te zijn voor dat aantal.’

‘Mijn aantal was dus 25. Het was niet iets waar ik veel voldoening uit haalde, maar ik schaamde me er ook niet voor. Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder taliban en zonder oorlog geleefd.’

De hertog van Sussex was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij zat op de militaire academie van Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins afscheid van het leger.

De autobiografie van prins Harry verschijnt op 10 januari, maar Britse media hebben al gretig uit het boek geciteerd. Zo maken de kranten en nieuwssites onder meer melding van een ruzie met zijn oudere broer William, die in 2019 uitliep op geweld. Ook het feit dat Harry op zijn zeventiende cocaïne zou hebben gebruikt, krijgt veel aandacht.