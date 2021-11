De Britse prins Harry zegt dat hij Twitterbaas Jack Dorsey een dag van tevoren gewaarschuwd heeft voor de dodelijke bestorming van het Capitool op 6 januari, maar daar geen reactie op kreeg.

Prins Harry zei dat tijdens het online panel The Internet Lie Machine, georganiseerd door het tijdschrift WIRED, over desinformatie en online haatspraak.

'Jack en ik waren aan het e-mailen. Ik heb hem toen gewaarschuwd dat zijn medium op dat moment werd gebruikt om een poging tot staatsgreep in de steigers te zetten,' aldus Harry. 'Ik heb die e-mail een dag voor de bestorming verstuurd. Het is ook gebeurd en ik heb sindsdien niets meer van hem gehoord.'

In het videogesprek waarschuwde Harry ook opnieuw dat 'een kleine groep een verwoestende impact kan hebben op een massa, als er niet op een verantwoordelijke manier wordt mee omgegaan.'

Aanhangers van ex-president Donald Trump bestormden op 6 januari het Capitool in Washington D.C., waar in het Congres de verkiezingsresultaten gevalideerd werden. Tijdens de bestorming stierven vijf mensen, onder wie een politieagent. Tegen Trump werd een afzettingsprocedure gestart, maar hij werd door de Senaat - die door de Republikeinen werd gedomineerd - vrijgesproken.

