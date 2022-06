‘Prins Charles ontving tassen vol geld van voormalige premier Qatar’

De Britse kroonprins Charles heeft voor in totaal 3 miljoen euro in cash aanvaard van een voormalige premier van Qatar. Dat schrijft The Sunday Times. Volgens zijn medewerkers is het geld vrijwel meteen doorgestort aan een van de liefdadigheidsorganisaties van de prins, en zijn alle nodige controles gebeurd.

Charles zou het geld tussen 2011 en 2015 persoonlijk hebben aangenomen uit de handen van sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, die eerste minister was in Qatar tussen 2007 en 2013. De sommen waren bestemd voor het Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF). Volgens het Britse hof is het geld daar ook meteen naartoe gegaan en zijn alle nodige controles gebeurd. De liefdadigheidsorganisatie ‘heeft bevestigd dat de correcte procedures zijn gevolgd’, zeggen medewerkers van de prins in een persbericht.

Volgens The Sunday Times werd een donatie van 1 miljoen euro in 2015 aan prins Charles overhandigd in zijn persoonlijke residentie in Londen, Clarence House. De rest van het geld werd tijdens twee andere private ontmoetingen tussen beide mannen overhandigd. Dat gebeurde volgens de krant in reistassen of zelfs in boodschappentassen van het chique warenhuis Fortnum & Mason, de hofleverancier van de kroonprins.

Eerder kwam een andere liefdadigheidsorganisatie van Charles, de Prince’s Foundation, al in opspraak. De Londense Metropolitan Police onderzoekt mogelijke illegale cash-transacties. Michael Fawcett, een goede vriend van de kroonprins en destijds de topman van de liefdadigheidsorganisatie, zou een Saoedische miljardair een Brits paspoort en zelfs de ridderslag beloofd hebben in ruil voor donaties. Volgens het hof was Charles zelf daar echter niet van op de hoogte.