Maandag maakte een burgerrechtbank in New York de schikking tussen seksdelinquent en miljardair Jeffrey Epstein en Virginia Giuffre uit 2009 bekend. Giuffre, die Epstein had beschuldigd van seksueel misbruik, ontving 500.000 dollar om die beschuldiging te laten vallen. Maar de overeenkomst dekt ook alle andere geassocieerde beschuldigingen sinds 'het begin van de wereld'. De advocaten van prins Andrew hopen dat dit hun cliënt zal beschermen tegen beschuldigingen van Giuffre.

Seksdelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 dood in zijn cel werd aangetroffen terwijl hij wachtte op zijn proces, was via geld en connecties lang op vrije voeten kunnen blijven, ondanks vele geruchten en beschuldigingen.

Een van de manieren om processen rond seks met minderjarigen te vermijden, was het afkopen van wie hem beschuldigde. Dat gebeurde in 2009 met Virginia Giuffre (intussen Virginia Roberts), die als 17-jarige naar eigen zeggen door Epstein en zijn vriendin Ghislaine Maxwell werd verplicht seks te hebben met onder meer prins Andrew en steradvocaat Alan Dershowitz (prins Andrew en Dershowitz ontkennen de aantijgingen ten stelligste).

Giuffre sloot een deal met Epstein, en zijn advocaten maakten die zo breed mogelijk. Niet alleen beschuldigingen tegen Epstein moest ze in ruil voor een half miljoen dollar laten vallen, maar ook beschuldigingen tegen 'elke andere persoon of entiteit die zou kunnen toegevoegd worden als potentiële beklaagde', en dat 'van het begin van de wereld tot de dag van deze overeenkomst'.

Virginia Giuffre met haar advocaat David Boies in 2019 © GettyImages

Sindsdien heeft Giuffre/Roberts prins Andrew en Alan Dershowitz voor de rechtbank in New York in afzonderlijke zaken aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De zaak tegen Andrew komt vandaag/dinsdag voor. Advocaten van de prins, die eerder vergeefs argumenteerden dat New York geen goede plaats is voor de zaak omdat Giuffre in Australië woont, zullen de overeenkomst tussen Epstein en Giuffre aangrijpen om te betogen dat haar klacht tegen Andrew niet ontvankelijk is.

Lolita-express

Advocaten van Giuffre hebben drie tegenargumenten. De overeenkomst met Epstein werd gesloten in de staat Florida en kan alleen daar van kracht zijn, zeggen ze. Giuffre beschuldigt Andrew van misbruik in Londen, New York en de Cariben, plaatsen die volgens haar advocaten niet gedekt zijn door de overeenkomst uit 2009. Ten tweede was Andrew niet van de overeenkomst op de hoogte - hoe kan hij er dan door beschermd worden? En derdens is de overeenkomst zo breed dat ze niet rechtsgeldig kan zijn, vinden ze, zeker niet gelet op de veranderde seksuele mores.

A 2009 settlement agreement between sex offender Jeffrey Epstein and Virginia Roberts Giuffre — the woman who accused him of sexual abuse and of trafficking her to Prince Andrew, among others — was unsealed Monday. https://t.co/u4Fn3ggp1P — CNN (@CNN) January 3, 2022

Vorige week werd de gewezen vriendin van Epstein, Ghislaine Maxwell (60), schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor de miljardair. Ze riskeert tot 65 jaar gevangenis en gaat volgens haar advocaten in beroep. Zij was langdurig bevriend met prins Andrew (61), het derde kind van de Britse koningin Elizabeth. Via haar werd Andrew een van de beroemdheden die gebruik maakten van wat de 'lolita-express' werd genoemd, het vliegtuig van Epstein waarmee behalve beroemde gasten ook ingehuurde meisjes naar exotische bestemmingen werden vervoerd. Andere bekende vrienden van Epstein waren Donald Trump en Bill Clinton.

Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell in New York in 2005 © GettyImages

Na afloop van het proces tegen Maxwell was er enige teleurstelling bij mensen die gehoopt hadden dat het netwerk van machtige vrienden rond Epstein blootgelegd zou worden. Maxwell had beslist niet te getuigen, en het openbaar ministerie had het aantal getuigen drastisch beperkt tot vier meisjes - intussen vrouwen - die héél jong waren, veertien of niet veel ouder. Het openbaar ministerie wou het eenvoudig en duidelijk houden. Maar zo kon het systeem van geld en invloed waarmee Epstein langdurig vervolging wist te vermijden niet blootgelegd worden.

Het is twijfelachtig of een zaak tegen prins Andrew meer duidelijkheid zal bieden. De prins probeert via zijn advocaten, op technische gronden, een proces te vermijden.

Als het proces er wel komt, dan dat spektakel opleveren. De advocaten van Giuffre hebben al gevraagd dat de prins medisch bewijs voorlegt dat hij niet kan zweten. Giuffre beweerde dat ze in 2001 na een bezoek aan een Londense discotheek verplicht was seks te hebben met een fel op haar zwetende prins. Tijdens een interview met de BBC beweerde Andrew in 2019 dat dit onmogelijk waar kon zijn omdat hij in die periode niet in staat was te zweten. In datzelfde interview zei hij zich Giuffre niet te herinneren, hoewel een foto bekend is (zie de tweet hoger) van Giuffre, Andrew en Ghislaine Maxwell.

Seksdelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 dood in zijn cel werd aangetroffen terwijl hij wachtte op zijn proces, was via geld en connecties lang op vrije voeten kunnen blijven, ondanks vele geruchten en beschuldigingen. Een van de manieren om processen rond seks met minderjarigen te vermijden, was het afkopen van wie hem beschuldigde. Dat gebeurde in 2009 met Virginia Giuffre (intussen Virginia Roberts), die als 17-jarige naar eigen zeggen door Epstein en zijn vriendin Ghislaine Maxwell werd verplicht seks te hebben met onder meer prins Andrew en steradvocaat Alan Dershowitz (prins Andrew en Dershowitz ontkennen de aantijgingen ten stelligste). Giuffre sloot een deal met Epstein, en zijn advocaten maakten die zo breed mogelijk. Niet alleen beschuldigingen tegen Epstein moest ze in ruil voor een half miljoen dollar laten vallen, maar ook beschuldigingen tegen 'elke andere persoon of entiteit die zou kunnen toegevoegd worden als potentiële beklaagde', en dat 'van het begin van de wereld tot de dag van deze overeenkomst'. Sindsdien heeft Giuffre/Roberts prins Andrew en Alan Dershowitz voor de rechtbank in New York in afzonderlijke zaken aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De zaak tegen Andrew komt vandaag/dinsdag voor. Advocaten van de prins, die eerder vergeefs argumenteerden dat New York geen goede plaats is voor de zaak omdat Giuffre in Australië woont, zullen de overeenkomst tussen Epstein en Giuffre aangrijpen om te betogen dat haar klacht tegen Andrew niet ontvankelijk is.Advocaten van Giuffre hebben drie tegenargumenten. De overeenkomst met Epstein werd gesloten in de staat Florida en kan alleen daar van kracht zijn, zeggen ze. Giuffre beschuldigt Andrew van misbruik in Londen, New York en de Cariben, plaatsen die volgens haar advocaten niet gedekt zijn door de overeenkomst uit 2009. Ten tweede was Andrew niet van de overeenkomst op de hoogte - hoe kan hij er dan door beschermd worden? En derdens is de overeenkomst zo breed dat ze niet rechtsgeldig kan zijn, vinden ze, zeker niet gelet op de veranderde seksuele mores.Vorige week werd de gewezen vriendin van Epstein, Ghislaine Maxwell (60), schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor de miljardair. Ze riskeert tot 65 jaar gevangenis en gaat volgens haar advocaten in beroep. Zij was langdurig bevriend met prins Andrew (61), het derde kind van de Britse koningin Elizabeth. Via haar werd Andrew een van de beroemdheden die gebruik maakten van wat de 'lolita-express' werd genoemd, het vliegtuig van Epstein waarmee behalve beroemde gasten ook ingehuurde meisjes naar exotische bestemmingen werden vervoerd. Andere bekende vrienden van Epstein waren Donald Trump en Bill Clinton.Na afloop van het proces tegen Maxwell was er enige teleurstelling bij mensen die gehoopt hadden dat het netwerk van machtige vrienden rond Epstein blootgelegd zou worden. Maxwell had beslist niet te getuigen, en het openbaar ministerie had het aantal getuigen drastisch beperkt tot vier meisjes - intussen vrouwen - die héél jong waren, veertien of niet veel ouder. Het openbaar ministerie wou het eenvoudig en duidelijk houden. Maar zo kon het systeem van geld en invloed waarmee Epstein langdurig vervolging wist te vermijden niet blootgelegd worden. Het is twijfelachtig of een zaak tegen prins Andrew meer duidelijkheid zal bieden. De prins probeert via zijn advocaten, op technische gronden, een proces te vermijden. Als het proces er wel komt, dan dat spektakel opleveren. De advocaten van Giuffre hebben al gevraagd dat de prins medisch bewijs voorlegt dat hij niet kan zweten. Giuffre beweerde dat ze in 2001 na een bezoek aan een Londense discotheek verplicht was seks te hebben met een fel op haar zwetende prins. Tijdens een interview met de BBC beweerde Andrew in 2019 dat dit onmogelijk waar kon zijn omdat hij in die periode niet in staat was te zweten. In datzelfde interview zei hij zich Giuffre niet te herinneren, hoewel een foto bekend is (zie de tweet hoger) van Giuffre, Andrew en Ghislaine Maxwell.