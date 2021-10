De Britse prins Andrew mag een geheime deal inzien die hem volgens zijn advocaten zou kunnen verlossen van een rechtszaak in New York. Het gaat volgens Britse media om een schikking uit 2009 tussen zijn vriend Jeffrey Epstein en Virginia Giuffre. Die had de omstreden multimiljonair destijds aangeklaagd en sleept nu ook Andrew voor de rechter.

Giuffre maakte afgelopen augustus bekend dat ze een rechtszaak aanspant tegen de zoon van de Britse koningin Elizabeth. Ze zegt dat Epstein haar als minderjarige tiener seks liet hebben met de prins, die dat ontkent. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het huis van Epstein in New York, op zijn privé-eiland in het Caribisch gebied en in de Londense woning van zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell. Ook Epstein zelf zou zich aan Giuffre hebben vergrepen.

De advocaten van de 61-jarige Andrew hebben hun hoop gevestigd op de schikking die jaren geleden is gesloten tussen Epstein en Giuffre. Ze vermoeden volgens de BBC dat de inmiddels 38-jarige vrouw destijds afstand heeft gedaan van haar recht om andere mensen aan te klagen die banden hebben met Epstein. Het is onduidelijk wat precies is afgesproken, omdat het document niet zomaar in te zien is.

De advocaat van Giuffre heeft gezegd dat de geheime deal geen betrekking heeft op het proces tegen Andrew. Hij wil de documenten best vrijgeven en vroeg de rechter om dat goed te keuren. Het hof heeft daar inmiddels mee ingestemd en dat betekent dat advocaten van Andrew toegang krijgen tot de informatie.

Epstein kan zelf geen openheid meer geven over wat is voorgevallen tussen Andrew en Giuffre. Hij werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel nadat hij was opgepakt op verdenking van het grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. De autoriteiten denken dat de zakenman zich in gevangenschap van het leven heeft beroofd.

