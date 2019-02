Primeur: Saudi-Arabië benoemt voor het eerst vrouw tot ambassadeur

Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke ambassadeur van Saudi-Arabië.

Relaties

Rima bint Bandar al-Saud volgt Khalid bin Salman op, de jongere broer van kroonprins Mohammed bin Salman. Hij vervulde de functie minder dan twee jaar, maar werd zwaar bekritiseerd omdat hij ontkende dat Jamal Khashoggi, columnist van Washington Post en criticus van de kroonprins, gedood werd in het consulaat van het koninkrijk in Istanbul. Prins Khalid keert terug naar Saudi-Arabië om viceminister van Defensie te worden.

De aanstelling van Rima volgt op een reeks pogingen van Saudi-Arabië om de relaties met de westerse bondgenoten, die door de moord op Khashoggi zware schade opliepen, te herstellen.

Ze is de dochter van Bandar bin Sultan al-Saud, die ambassadeur in de VS was van 1983 tot 2005. Daardoor bracht ze een deel van haar jeugd in Washington DC door. Ze studeerde er ook aan de George Washington University en haalde een bachelor in Museum Studies.

Vrouwenrechten

Na haar terugkeer naar Saudi-Arabië in 2005 bekleedde Rima bint Bandar al-Saud verschillende leidinggevende posities in zowel de publieke als de privésector. Zakenblad Forbes dichtte haar een 16de plaats toe op de lijst van de 200 machtigste Arabische vrouwen.

Ze staat ook bekend als een voorvechtster van vrouwenrechten. Samen met het ministerie van Onderwijs zorgde ze ervoor dat meisjes sport op school krijgen, en dat vrouwen deelnemen aan sportwedstrijden, volgens het officiële Saoedische persagentschap Saudi Press Agency (SPA).