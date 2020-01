In Taiwan heeft Tsai Ing-wen, het zittend staatshoofd, zaterdag de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens definitieve resultaten haalt ze 57,1 procent van de stemmn.

'Taiwan heeft de wereld laten zien hoeveel we van onze vrije en democratische manier van leven en onze natie houden', zei Tsai tijdens haar overwinningsspeech. Ze had meteen een duidelijke boodschap voor China: 'Onze regering zal niet toegeven aan bedreigingen van Peking.'

Zowat 19 miljoen inwoners trokken zaterdag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen op het eiland. De relaties met China wierpen opnieuw hun schaduw over de stembusgang.

Tijdens de vorige ambtstermijn van de uittredende presidente stelde de regering van de Chinese president Xi Jinping zich openlijk agressief op tegen Taiwan.

China, dat Taiwan als een opstandige provincie beschouwt, is de grootste handelspartner van het eiland maar weigerde vaak om in overleg te treden.

Daarnaast formuleerde Peking meermaals bedreigingen aan het adres van Taipei, schroefde het militaire oefeningen in de buurt van het eiland op en voerde het beperkingen op economische en culturele betrekkingen in. Zo beperkte de Chinese regering onder meer het toegelaten aantal toeristen.

Averechts effect

China wordt er ook van beschuldigd achter desinformatiecampagnes op het internet te zitten en de campagne van de pro-Chinese kandidaat Han massaal te financieren, wat die laatste ontkent. Pekings aanhoudende drukcampagne heeft echter een averechtse effect gehad.

De huidige presidente - wier carrière ruim een jaar geleden haar beste tijd gehad leek te hebben - haalde met haar pro-Taiwanese campagne een tweede en laatste ambtstermijn binnen.

Volgens definitieve resultaten haalde de 63-jarige Tsai Ing-wen 57,1 procent van de stemmen. Ze kreeg liefst 8,1 miljoen stemmen achter haar naam. Dat zijn er 1,3 miljoen meer dan bij haar overwinning in 2016.

Haar grootste uitdager, de 62-jarige Han Kuo-yu van de pro-Chinese KMT, kreeg 5,5 miljoen stemmen achter zijn naam, of 38,6 pct. Hij gaf zijn nederlaag eerder al toe en feliciteerde Ing-wen.

In haar overwinningsspeech liet Tsai Ing-wen zaterdag weten dat Taiwan niet zal toegeven aan bedreigingen van China. 'Bilaterale relaties zijn gebaseerd op vier principes: vrede, gelijkheid, democratie en dialoog. Ik roep Peking op om te begrijpen dat Taiwan en zijn democratisch verkozen regering niet zal toegeven aan bedreigingen en intimidatie.'

