De tweede ronde van de Peruaanse presidentsverkiezingen, afgelopen zondag, heeft nog altijd geen winnaar opgeleverd. Met 98 procent van de stemmen geteld lag de marxist Pedro Castillo dinsdagavond (plaatselijke tijd) nipt voor op de rechtspopulistische kandidaat Keiko Fujimori: 50,31 procent tegen 49,69 procent.

Er moeten nog 84.000 stembiljetten geteld worden. In vergelijking met een dag eerder wordt het verschil tussen de twee kandidaten iets kleiner. Maandag had Fujimori nog gesproken over 'onregelmatigheden' en 'tekenen van fraude'.

De Peruaanse kiescommissie ONPE wees fraudebeschuldigingen van de hand en waarschuwde de burgers om op te letten met fake news over de verkiezingen. In de eerste resultaten lag de 46-jarige Fujimori, dochter van de autoritaire oud-president Alberto Fujimori, voor, maar die trend keerde toen de resultaten uit landelijke gebieden binnenkwamen.

Fujimori senior zit een gevangenisstraf van 25 jaar uit wegens corruptie en misdaden tegen de menselijkheid. Zijn dochter staat voor een neoliberaal economisch beleid en een harde veiligheidsstrategie. De afgelopen jaren is ze verschillende malen in voorlopige hechtenis genomen en zij zou een lange gevangenisstraf kunnen krijgen in een nog lopend corruptieproces.

Haar tegenkandidaat, 51 jaar, wil een socialistische staat uitbouwen, een sterkere controle van de media en het grondwettelijk hof afschaffen.

