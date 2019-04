Presidentsverkiezingen Oekraïne: klinkende zege voor nieuwkomer Zelensky

Acteur en humorist Volodymyr Zelensky, een nieuwkomer in de politiek, heeft zondag een klinkende overwinning op aftredend president Petro Porosjenko behaald in de presidentsverkiezingen in Oekraïne, zo blijkt uit een peiling aan de uitgang van de stembureaus.

