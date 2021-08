Presidentsverkiezingen in Haïti verder uitgesteld

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen op het Caribische eiland Haïti is nog maar eens uitgesteld. Die eerste ronde was in de laatste planning voorzien voor september, maar is nu uitgesteld tot 7 november.

Leden van een mensenrechtorganisatie eisen de vrijlating van politieke gevangenen, Port-au-Prince, 10 augustus 2021