In Ecuador zullen uiteindelijk zo'n 6 miljoen stemmen van de presidentsverkiezingen van vorige zondag, goed voor 45 procent van het totaal, opnieuw worden geteld. Dat heeft de kiesautoriteit zaterdag gemeld tijdens een persconferentie in Quito.

De hertelling komt er op vraag van de linkse inheemse kandidaat Yaku Perez. Hij eindigde volgens de nog voorlopige cijfers derde, met slechts 0,40 procent achterstand op zijn rivaal, de rechtse ex-bankier Guillermo Lasso, die nu op de tweede plaats staat. Perez beschuldigt de autoriteiten ervan de stemmen te manipuleren zodat hij niet kan winnen. Tot woensdag stond Perez nog nipt aan de leiding.

De eerste ronde van de verkiezingen werd gewonnen door Andrés Arauz, de politieke erfgenaam van de voormalige president Rafael Correa. Lasso en Perez zijn nu verwikkeld in een nek-aan-nekrace om het in de tweede ronde op 11 april op te nemen tegen Arauz. Lasso steunt de vraag van zijn concurrent om een hertelling van de stemmen en zegt zeker te zijn van zijn tweede plaats. Hij hoopt dat met een hertelling alle twijfels over de resultaten worden weggenomen.

