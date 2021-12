De Amerikaanse politicus Bob Dole, die in 1996 de presidentskandidaat was voor de Republikeinse partij, is zondag overleden. Dole was 98.

Bob Dole, afkomstig uit de staat Kansas, was tientallen jaren lang een van de kopstukken van de Republikeinse Partij. In 1976 was hij de running mate van presidentskandidaat Gerald Ford, die evenwel verloor van Jimmy Carter. Twintig jaar later, in 1996, deed hij zelf een gooi naar het presidentschap. Maar Dole moest zwaar het onderspit delven tegen de Democraat Bill Clinton, die een tweede ambtstermijn binnenhaalde.

Hij was de laatste presidentskandidaat uit de generatie die in de Tweede Wereldoorlog had gevochten.

Dole zetelde ook 35 jaar lang in het Congres. Van 1961 tot en met 1969 zat hij in het Huis van Afgevaardigden. Daarna maakte hij de overstap naar de Senaat, waar hij bleef zitten tot 1996. Dole werd in die periode beschouwd als een van de meest invloedrijke parlementsleden. 'Hij combineerde een talent voor compromissen met bijtende humor', zo schrijft het Amerikaanse nieuwsagentschap AP.

Kanker

Na zijn politieke carrière zette hij zich in voor oorlogsveteranen. Dole had tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf nog deel uitgemaakt van het Amerikaanse leger. Hij raakte in 1945 levensgevaarlijk gewond toen hij in het noorden van Italië geraakt werd door een granaatscherf. Het herstel duurde drie jaar, maar Bob Dole kreeg nooit het gevoel in zijn rechterhand terug. Volgens de Elizabeth Dole Foundation, de stichting van zijn vrouw, stierf Dole zondag in zijn slaap. In februari was bekendgeraakt dat hij leed aan longkanker.

