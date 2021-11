President Zelensky: 'Rusland plant op 1 december een staatsgreep in Oekraïne'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland beschuldigd van het plannen van een staatsgreep in zijn land. 'Ik heb informatie gekregen dat op 1 december een staatsgreep in ons land zou plaatsvinden', zei Zelensky vrijdag aan journalisten in Kiev.

Volodymyr Zelensky