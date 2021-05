Onder druk van de sancties van de Europese Unie en de confrontatie met het Westen reist de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko vrijdag naar Rusland voor een ontmoeting met Kremlinleider Vladimir Poetin.

In Sotsji, aan de Zwarte Zee, zal het over de ontwikkeling van de bilaterale relaties tussen beide landen gaan, zo deelde het Kremlin mee. Het is de derde ontmoeting tussen de twee politici dit jaar.

Loekasjenko wil naar eigen zeggen met Poetin over de gevolgen van de sancties van de EU en de Verenigde Staten praten. Minsk staat al voor miljarden in het krijt bij Moskou. Desondanks zegt Poetin steeds weer steun toe aan Loekasjenko. Economisch hangt Wit-Rusland aan het infuus van Rusland. Loekasjenko is ook politiek afhankelijk van Moskou.

