De Venezolaanse president Nicolás Maduro is bereid de gesprekken met oppositieleider Juan Guaidó te hervatten. De onderhandelingen tussen de rivalen liggen al bijna twee jaar stil.

'Ik ben klaar om de oppositie te ontmoeten en te kijken wat daaruit komt', aldus Maduro. Hij zei dat nadat Guaidó eerder deze week bekendmaakte open te staan voor nieuwe gesprekken met de autoritaire leider.

Vermeende verkiezingsfraude

Guaidó wordt vanwege vermeende verkiezingsfraude internationaal gezien als de legitieme leider van Venezuela, maar Maduro is nog altijd aan de macht. Volgens de oppositieleider moet actie worden ondernomen tegen de ergste crisis in de geschiedenis van het land. Hij pleit onder meer voor vrije verkiezingen en humanitaire hulp.

Maduro zegt akkoord te gaan met een ontmoeting voor hulp van de Europese Unie en de Noorse regering. Noorwegen treedt op als bemiddelaar tussen de regering en de oppositie in Venezuela, dat al jaren worstelt met een politieke en economische crisis.

