President Gotabaya Rajapaksa van Sri Lanka is na aanhoudende protesten tegen hem zijn tweederdemeerderheid in het parlement kwijtgeraakt.

Meer dan 40 leden van zijn regeringspartij hebben dinsdag in het parlement verklaard dat ze de regering niet langer steunen. In totaal zijn er 225 zetels in het parlement. Of de regering haar meerderheid van minstens 113 zetels behoudt, zal waarschijnlijk blijken bij toekomstige stemmingen. Ook dinsdag kwamen mensen op straat om nieuwe verkiezingen te eisen en het aftreden van de lang geliefde maar nu steeds meer geïsoleerde president. Er waren ook protesten bij de huizen van ex-ministers en leden van de regeringspartij.

Onlangs zijn alle ministers afgetreden, behalve premier Mahinda Rajapaksa, tevens de broer van de president. Onder de ontslagnemende ministers waren ook familieleden van de president. Zijn broer Basil Rajapaksa was minister van Financiën en zijn neef en Namal Rajapaksa minister van Sport. De machtige familie Rajapaksa heeft de Sri Lankaanse politiek lang gedomineerd. Maar de president heeft tot nu toe nog geen aanstalten gemaakt om zelf te vertrekken. In plaats daarvan probeerde hij nieuwe ministersposten te bezetten, en hij nodigde de oppositie uit om dat te doen. Maar de oppositie weigerde. Eén van zijn vier nieuwe ministers nam al ontslag na minder dan een dag in functie.

Tekort aan brandstof

Al wekenlang wordt er in het hele land geprotesteerd. Er is namelijk een groot tekort aan brandstof voor de stroomopwekking in de eilandstaat ten zuiden van India. Als gevolg daarvan zijn er momenteel dagelijks urenlange stroomonderbrekingen. Ook de voedselprijzen zijn sterk gestegen. Het land zit zwaar in de schulden en heeft dringend Amerikaanse dollars nodig om brandstof, gas, voedsel en medicijnen in te voeren. Sri Lanka heeft India en China om hulp gevraagd en heeft ook het Internationaal Monetair Fonds om financiële bijstand verzocht.

President Rajapaksa riep zaterdag de noodtoestand uit. Dat geeft hem verregaande veiligheidsbevoegdheden. Zelfs het leger heeft nu bevoegdheden die normaal aan de politie toebehoren, zoals mensen arresteren en vasthouden.

