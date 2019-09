Hoe vergaat het de Amerikaanse indianen onder Donald Trump? Wat vinden zij van zijn racistische tweets? Hebben de indiaanse culturen in de VS eigenlijk nog wel een toekomst? Knack zocht Jonathan Nez, de president van de Navajo, op. 'Ik wéét dat we in staat zijn om voor onszelf te zorgen.'

'Nee,' zegt Carl Slater, directeur communicatie van de Navajo-regering in de Verenigde Staten, 'wij vinden indiaan geen scheldwoord. Het is helemaal niet vergelijkbaar met wat nigger betekent voor de Afro-Amerikanen. Native American is een onzorgvuldige benaming voor ons. De inheemse bevolkingen van Hawaï en Alaska zijn ook native Americans, maar het zijn geen indianen. Daarom noemen wij onszelf liever Amerikaanse indianen dan native Americans. En daarom heet het museum in Washington DC ook het National Museum of the American Indian, en niet van de Native American. Die hele discussie over "native Americans" is een beetje belachelijk. Iedereen die in de VS wordt geboren is een native. En "Amerikaan" verwijst naar some dude from Italy.' (Slater doelt op Amerigo Vespucci (1454-1512), de Florentijnse bankier en ontdekkingsreiziger naar wie het Amerikaanse continent is vernoemd, nvdr).

...