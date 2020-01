Het kleine Costa Rica neemt een leidende rol op in de aanpak van de klimaatcrisis. Latijns-Amerika-expert Ernesto Rodriguez Amari sprak met president Alvarado op het Wereldforum voor Vluchtelingen in Genève. 'De twee kwesties zijn met elkaar verweven.'

Daar stond hij dan, op de cover van Time Magazine, in de lijst met de 100 invloedrijkste mensen ter wereld. Carlos Alvarado Quesada, president van het kleine Costa Rica, neemt het voortouw in de aanpak van de klimaatcrisis. Begin december nam hij nog het woord op de internationale klimaatconferentie in Madrid. Later op de maand was hij aanwezig op het eerste Wereldforum voor Vluchtelingen in Genève, een organisatie van de Verenigde Naties. 'Alles is met elkaar verweven', vertelt Alvarado wanneer we elkaar daar treffen. 'Politici moeten voluit voor de aanpak van de klimaatcrisis durven te kiezen. Migratie wordt nu al voor een groot deel veroorzaakt door de klimaatverandering, en dat zal er in de toekomst niet op verbeteren. Dan moet je de moed hebben om een langetermijnvisie uit te werken.'

...