Iraakse president stelt vervroegde verkiezingen voor om uit crisis te raken

De Iraakse president Barham Salih meent dat vervroegde verkiezingen organiseren een uitweg kunnen bieden uit de politieke crisis waarin het land zich bevindt. De voorbije 24 uur barstte de crisis uit in rellen tot in de sterkbeveiligde groene zone van hoofdstad Bagdad. Daarbij vielen dertig doden.

“Het houden van vervroegde verkiezingen in overeenstemming met een nationale consensus is een uitweg uit deze overweldigende crisis”, aldus Salih in een televisietoespraak. De zware crisis in het land heeft volgens de president te maken met “het regeringssysteem en zijn onvermogen om de situatie te veranderen”.

Pas dinsdagvoormiddag werd het weer rustig in Bagdad, nadat de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr zijn volgelingen had opgeroepen de groene zone te verlaten. Aanleiding voor de uitbarsting van geweld maandag was al-Sadrs aankondiging dat hij de politiek verlaat.

Bij de verkiezingen van oktober boekte al-Sadrs partij nog een verkiezingszege, maar ruim tien maanden later is ze er nog niet in geslaagd samen met andere sjiitische partijen een akkoord te sluiten over een nieuwe premier en regering. Ondertussen kreunt Irak onder een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie. Al-Sadr voert het bevel over een militie van duizenden en heeft miljoenen aanhangers in het hele land. Zijn tegenstanders, bondgenoten van Teheran, controleren tientallen zwaarbewapende paramilitaire groepen die getraind zijn door Iran.