President Nazarbajev van Kazachstan treedt af na 30 jaar aan de macht

'Ik heb de beslissing genomen om mijn mandaat te beëindigen', zei Nazarbajev (78) tijdens een toespraak die de nationale tv uitzond. Toch blijft de man veel macht behouden dankzij een nieuwe, vorig jaar goedgekeurde, wet die hem het statuut van "Vader des vaderlands" toekent. Zo zal hij ook van juridische onschendbaarheid blijven genieten na zijn aftreden.

Noersoeltan Nazarbajev nam de leiding van zijn land in handen toen het land nog een Sovjetrepubliek was in 1989. Hij was toen de eerste secretaris van de Communistische partij en hij behield ook de macht na de onafhankelijkheid van Rusland in 1991.

Nazarbajev werd verschillende keren met een overweldigende meerderheid van stemmen herkozen. Hijzelf heeft nooit een opvolger aangeduid. De aankondiging van zijn abdicatie volgt een maand nadat hij de Kazachse regering de laan had uitgestuurd. Dat deed hij omwille van de slechte economische resultaten. Daarna had de president sociale maatregelen ten bedrage van vele miljarden euro's aangekondigd om het groeiende ongenoegen van de bevolking te counteren. Normaal staan er nieuwe presidentsverkiezingen op het programma voor volgend jaar.