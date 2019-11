President Morales spreekt over 'staatsgreep' na muiterij politie

Volgens de Boliviaanse president Evo Morales is er een staatsgreep aan de gang na muiterij van politie-eenheden in drie steden. In het land braken protesten uit nadat Morales tot winnaar van de presidentsverkiezingen werd uitgeroepen. De oppositie eist zijn ontslag.

In de Boliviaanse stad Cochabamba sloegen agenten aan het muiten tegen de president. © Reuters