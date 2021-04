De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel is maandag verkozen tot eerste secretaris van de Communistische Partij. De zestigjarige president Diaz-Canel neemt daarmee het roer over van Raul Castro, die op 89-jarige leeftijd met pensioen gaat. Dat heeft de Communistische Partij, de enige partij toegelaten in Cuba, maandag aangekondigd.

'Miguel Diaz-Canel Bermudez is verkozen tot eerste secretaris van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Cuba op het achtste congres van de PCC', meldde de partij op Twitter na de verkiezing door afgevaardigden.

In 2018 nam Diaz-Canel al de plek van Castro in als president van het land. Met Diaz-Canel als nieuwe leider is er een einde gekomen aan het tijdperk van de Castro-broers, die samen zes decennia het land beheersten. (Belga)

