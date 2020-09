Volgens onderzoekers van de Verenigde Naties (VN) draagt de Venezolaanse president Nicolas Maduro verantwoordelijkheid voor grove schendingen van de mensenrechten.

In een verslag dat 411 bladzijden telt, heeft een groep onderzoekers van de VN bewijzen gevonden van misdaden zoals het systematisch opsluiten van oppositieleden, het doen verdwijnen van critici, foltering, seksuele misdaden en moord sinds 2014.

Er zijn ernstige aanwijzingen dat de president en de vakministers van Binnenlandse Zaken en Defensie het bevel hebben gegeven tot de misdaden, of er anderszins toe hebben bijgedragen, aldus de VN-onderzoekers.

Zowel de democratie als de rechtsstaat werden dode letter in het land. De regering trok alle macht naar zich toe en er was een toenemende druk op de rechters, aldus nog het verslag van de 'fact-finding' missie.

