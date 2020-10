President Trump heeft een nieuwe nederlaag moeten verwerken in zijn poging om belastingaangiftes uit handen van een openbaar aanklager in Manhattan te houden. Een federaal beroepshof in New York heeft zijn jongste bezwaren van tafel geveegd.

De zaak is daarmee nog niet van de baan. De advocaten van de president gaan het nu bij een ander federaal hof proberen. Het is onwaarschijnlijk dat de stukken voor de presidentsverkiezingen van 3 november boven water komen, omdat er ook nog een lange juridische weg naar het hooggerechtshof open ligt.

Verdenking van belastingfraude

De openbaar aanklager in Manhattan die Trumps financiën in meerdere onderzoeken opeist, is de Democraat Cyrus Vance. Hij denkt dat Trump met zijn ondernemingen onder meer belastingfraude heeft gepleegd. Vance wil daarom belastingaangiftes van Trump en zijn ondernemingen voor de periode 2011-2018 inzien. Het gaat vooral om documenten en aangiftes uit de tijd dat de president actief was als vastgoedmagnaat.

Trumps advocaten hadden aanvankelijk nog gepleit dat het verzoekschrift om de documenten te mogen inzien 'te ruim' was en dat de Amerikaanse president van een 'absolute onschendbaarheid' zou genieten. Maar dat argument had het Amerikaanse Hooggerechtshof in juli al verworpen.

In tegenstelling tot zijn voorgangers als president heeft Trump nooit zijn belastingaangiftes bekend willen maken.

