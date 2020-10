De president van Kirgizië heeft zijn ontslag aangekondigd, na een tiental dagen van politieke chaos en manifestaties met geweld.

'Ik hou niet vast aan de macht, ik wil niet de geschiedenis van Kirgizië ingaan als de president die bloed heeft vergoten door op zijn medeburgers te schieten. Daarom heb ik beslist ontslag te nemen', aldus Sooronbaj Jeebenkov, in een mededeling die het presidentschap heeft verspreid.

De 61-jarige was president sinds 2017. Hij had eerder al gezegd te zullen opstappen, maar pas na nieuwe verkiezingen.

In de gewezen Sovjetrepubliek is het onrustig sinds de parlementsverkiezingen van anderhalve week geleden. Daarbij hadden twee pro-regeringspartijen gewonnen, maar tegenstanders hekelden fraude. Het kwam tot bloedige protesten met honderden gewonden. Manifestanten bestormden daarbij ook regeringsgebouwen.

Intussen is het resultaat van die verkiezingen ongeldig verklaard door de centrale kiescommissie. In de komende weken moeten er nieuwe verkiezingen plaatsvinden.

Bij de protesten is Sadyr Japarov, die intussen tot premier is benoemd, door aanhangers uit de gevangenis bevrijd. Japarov zat tot begin vorige week een lange gevangenisstraf uit wegens deelname aan de gijzeling van een regionale gouverneur.

In de hoofdstad Bisjkek geldt een nachtelijk uitgaansverbod vanwege de onrust. Protesten zijn verboden.

