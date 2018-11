President Iran: 'We zullen de nieuwe Amerikaanse sancties met trots omzeilen'

Volgens Rohani zijn de sancties, die vooral gericht zijn tegen de olie- en financiële industrie, in strijd met het internationaal recht.

Eerdere sancties tegen Iran werden opgeheven in het kader van het nucleair akkoord uit 2015 tussen dat land enerzijds en de vijf permante leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de Europese Unie anderzijds. In mei van dit jaar kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat Washington zich terugtrok uit het volgens hem slechte akkoord, vorige week kondigde hij ook de herinvoering van sancties aan.

'Ik kondig aan dat we trots jullie illegale en oneerlijke sancties gaan omzeilen, aangezien ze ingaan tegen het internationaal recht,' zei Rohani maandag in een televisietoespraak. 'We bevinden ons in een situatie van economische oorlog en we worden geconfronteerd met de macht van intimidatie. Ik denk niet dat er in het Witte Huis ooit al iemand is geweest die zo ingaat tegen het internationaal recht en de internationale conventies.'

Bedrijven kiezen zelf

De Europese landen eerbiedigen nog altijd het akkoord uit 2015 met Iran.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) betreurt de nieuwe Amerikaanse sancties, zo zei hij op Radio 1. Hij benadrukt dat ons land bedrijven wil proberen te steunen indien die zaken willen blijven doen met Iran, maar het is finaal de beslissing van de ondernemingen zelf of ze willen voortdoen.

'Wij proberen verder met de Europese Unie naar een correcte uitvoering te gaan van de nucleaire deal. Wij proberen steun te bieden aan bedrijven die willen verder gaan met Iran, maar aan het einde is het de keuze van de bedrijven zelf of ze willen verder gaan,' aldus de minister.