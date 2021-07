Claude Joseph, de uittredende premier van Haïti, heeft de staat van beleg uitgeroepen, enkele uren na de moord op president Jovenel Moïse. Daardoor krijgt de uitvoerende macht meer bevoegdheden.

De premier woonde uitzonderlijk de ministerraad bij, waarop beslist is de staat van beleg uit te roepen. Dat betekent dat de grenzen worden gesloten en tijdelijk ook de krijgswet wordt uitgeroepen. Het leger en de nationale politie krijgen de bevoegdheid om de wet te handhaven.

De Haïtiaanse president Jovenel Moïse is woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord door een buitenlands commando, had Joseph eerder gezegd. De moord dreigt het arme Caraïbische land nog meer te destabiliseren. Haïti is al getroffen door een politieke en veiligheidscrisis.

Haïti is het armste van het Amerikaanse continent en wordt geteisterd door ontvoeringen voor losgeld door bendes die vrijwel straffeloos hun gang kunnen gaan. Jovenel Moïse werd beschuldigd van passiviteit ten aanzien van de crisis, en stuit op sterk verzet van een groot deel van zijn inwoners.

Moïse had maandag de benoeming aangekondigd van een nieuwe eerste minister, Ariel Henry, met als opdracht verkiezingen te organiseren.

De premier woonde uitzonderlijk de ministerraad bij, waarop beslist is de staat van beleg uit te roepen. Dat betekent dat de grenzen worden gesloten en tijdelijk ook de krijgswet wordt uitgeroepen. Het leger en de nationale politie krijgen de bevoegdheid om de wet te handhaven. De Haïtiaanse president Jovenel Moïse is woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord door een buitenlands commando, had Joseph eerder gezegd. De moord dreigt het arme Caraïbische land nog meer te destabiliseren. Haïti is al getroffen door een politieke en veiligheidscrisis. Haïti is het armste van het Amerikaanse continent en wordt geteisterd door ontvoeringen voor losgeld door bendes die vrijwel straffeloos hun gang kunnen gaan. Jovenel Moïse werd beschuldigd van passiviteit ten aanzien van de crisis, en stuit op sterk verzet van een groot deel van zijn inwoners. Moïse had maandag de benoeming aangekondigd van een nieuwe eerste minister, Ariel Henry, met als opdracht verkiezingen te organiseren.