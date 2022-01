De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de nationale media gewaarschuwd voor harder ingrijpen bij ongewenste berichtgeving. In door hem ondertekende en zaterdag in het Turkse staatsblad gepubliceerde richtlijnen staat dat de regering noodzakelijke maatregelen zal treffen tegen 'schadelijke inhoud' van de 'geschreven, gesproken en audiovisuele pers'.

Voorbeelden van wat er volgens hem journalistiek niet door de beugel kan, zijn vooralsnog niet gegeven. Het doel van het nieuwe mediavoorschrift is een 'verstorende uitwerking' op de maatschappij, ook op kinderen en jongeren, te minimaliseren. Critici spreken echter van een verdere aanscherping van de censuur in Turkije.

'Het in de grondwet gegarandeerde recht op vrije meningsuiting mag niet worden vernietigd. Deze richtlijnen hebben geen rechtsgeldigheid, maar in de praktijk betekenen ze meer druk/censuur', reageerde de Turkse advocaat Veysel Ok op Twitter.

Turkse media staan al grotendeels, direct of indirect, onder controle van de overheid en dat geldt in toenemende mate ook voor content op internet. In 2020 nam het parlement een wet aan waarmee Facebook, Twitter en andere sociale media strenger kunnen worden gemonitord.

