De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft woensdag de Amerikaanse santies tegen Turkije bestempeld als een open aanval tegen de soevereiniteit van zijn land.

De VS hebben beslist om sancties op te leggen aan het Turkse overheidsagentschap dat belast is met wapenaankopen, de SSB, voor de aankoop van het Russische raketafweersysteem S-400. Turkije wordt zo de eerste NAVO-lidstaat die sancties krijgt in het kader van de Amerikaanse CAATSA-wet. 'Wat voor een partnerschap is dit nu', aldus Erdogan woensdag.

Ankara zorgde voor verontwaardiging bij zijn NAVO-bondgenoten toen het vorig jaar het raketafweersteem kocht van Rusland ondanks de dreiging van de VS met sancties.

De sancties van de VS houden onder meer een verbod in op alle Amerikaanse exportlicenties voor overheidsagentschap SSB en een bevriezing van de activa en beperkingen rond visa voor SSB-baas Ismail Demir.

Represailles

'Het echte doel is om de recente doorbraken tegen te houden die ons land in gang heeft gezet in de defensie-industrie en om ons weer volledig afhankelijk te maken van hen', aldus Erdogan in een eerste reactie nadat de sancties maandag werden aangekondigd.

Volgens Washington brengt de aankoop van het Russische systeem door Ankara het verdedigingssysteem van de NAVO in gevaar, en is die niet compatibel met het militair materiaal van de verdragsorganisatie. De alliantie had Turkije zelf ook al gewaarschuwd om de S-400 niet te gebruiken, omdat het systeem een risico kan betekenen voor vliegtuigen van NAVO-lidstaten, en omdat de Turkse beslissing de relaties tussen de NAVO-lidstaten kan bemoeilijken.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken liet maandag weten dat Turkije de nodige stappen zou ondernemen tegen het besluit' en zal zich niet onthouden van represailles wanneer de tijd rijp is. Erdogan sprak zich woensdag niet uit over eventuele acties.

