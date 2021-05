Het leger van Mali heeft de premier en de president van het Afrikaanse land opgepakt en meegenomen naar een militaire basis in Kati, 15 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Bamako. Dat heeft een militaire officier, die anoniem wenst te blijven, maandagavond verteld aan het Duitse persagentschap DPA. Ook de minister van Defensie van de interim-regering van Mali zou zijn meegenomen.

Het leger greep in nadat maandag ministersposten opnieuw werden verdeeld. Daarbij verloren twee leden van de militaire junta die in augustus de macht greep hun positie. Overgangspresident Bah Ndaw en premier Moctar Ouane moesten het land na de militaire coup van vorig jaar in anderhalf jaar klaarmaken voor nieuwe verkiezingen, waarna er weer een burgerregering aan de macht zou kunnen komen.

De onstabiele crisisstaat wordt al jaren geteisterd door islamistische terreurgroepen. In Mali is een VN-missie actief om het land te stabiliseren.

Het leger greep in nadat maandag ministersposten opnieuw werden verdeeld. Daarbij verloren twee leden van de militaire junta die in augustus de macht greep hun positie. Overgangspresident Bah Ndaw en premier Moctar Ouane moesten het land na de militaire coup van vorig jaar in anderhalf jaar klaarmaken voor nieuwe verkiezingen, waarna er weer een burgerregering aan de macht zou kunnen komen. De onstabiele crisisstaat wordt al jaren geteisterd door islamistische terreurgroepen. In Mali is een VN-missie actief om het land te stabiliseren.