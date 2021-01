'Wat het Congres beslist, is aan het Congres om te beslissen', aldus Biden vrijdag op een persconferentie in zijn thuisbasis Wilmington, in de staat Delaware.

Biden zei dat hij zich vooral zal focussen op de coronacrisis, het vaccinatieproces en de groei van de economie. 'We zullen onze job doen, en het Congres kan beslissen hoe het zijn werk zal doen', aldus Biden, die op 20 januari de eed zal afleggen.

Wel oordeelde hij dat Trump niet in staat is om te regeren. Hij was heel uitgesproken over de prestaties van zijn voorganger. 'Hij overtrof zelfs mijn slechtste verwachtingen. Hij is een van de meest incompetente presidenten van de Verenigde Staten.'

Dat Trump de eedaflegging van Biden niet zal bijwonen, is dan weer een 'goede zaak', aldus de president-elect. 'Een van de weinige zaken waarover we het ooit eens waren. Het is een goede zaak, dat hij niet zal komen', aldus Biden. Vicepresident Mike Pence is wel welkom. 'Ik zou vereerd zijn dat hij erbij zou zijn', zei hij.

Trump maakte vrijdag zelf bekend niet naar de inauguratie te zullen komen. Zijn afwezigheid op 20 januari heeft geen gevolgen. Ook zonder Trump zal Biden de eed afleggen.

Bernie Sanders blijft in Senaat

Biden rondde de nominaties voor zijn regeringskabinet vrijdag af. Hij riep de Senaat op om de nominaties zo snel als mogelijk te bevestigen. Hij noemde zijn kabinet '24 uitstekende vrouwen en mannen'. Volgens hem ziet zijn 'historisch' kabinet eruit zoals het land en zullen er voor het eerst evenveel mannen als vrouwen zetelen.

De toekomstige president verklaarde vrijdag ook dat hij aan Bernie Sanders dacht als minister van Werk. 'Ik heb ernstig overwogen mijn vriend Bernie Sanders te nomineren', zei hij. 'Hij zou een fantastisch werk geleverd hebben.' Sanders en Biden zijn het echter wel eens geworden dat Sanders nuttiger is in de Senaat. 'Aangezien de controle in Senaat door de Democraten op maar één stem uitkomt.' Sanders zal zijn zitje in de Senaat als onafhankelijke senator uit Vermont behouden. Biden nomineerde uiteindelijk Martin Walsh, huidig burgemeester van Boston, als minister van Werk.

Omvangrijk onderzoek

De president-elect zei ook nog dat er een omvangrijk onderzoek naar de bestorming van het Capitool moet komen. De verantwoordelijken moeten voor het gerecht gebracht worden en ook moet onderzocht worden hoe het kon dat de veiligheidsvoorzieningen faalden, zei hij. De mensen die het gebouw bestormden, noemde hij onder meer rechtsextremisten, antisemieten, oproerkraaiers en binnenlandse terroristen. Bij strafrechterlijke vervolging moet er ook aandacht zijn voor het feit dat het incident plaatsvond met de 'actieve aanmoediging van een zittend president van de Verenigde Staten', aldus Biden.

Volgende week zal Biden 'de fundamenten van het volgende economische hulppakket' voorstellen, kondigde hij nog aan. Biden beklemtoonde het belang om snel te handelen, aangezien in december 140.000 banen verloren zijn gegaan. Volgens hem zijn miljarden dollars nodig om de lokale en nationale autoriteiten toe te laten de banen van onderwijzers, agenten, brandweerlui en medewerkers van de gezondheidsinstellingen te bewaren. Het hulppakket dat eind december is aangenomen, van 900 miljard dollar, is volgens Biden slechts een vooruitbetaling. 'We hebben meer nood aan een directe hulp aan gezinnen en kleine ondernemingen', zei hij.

Biden hoopt ook dat het minimumloon snel kan worden verhoogd naar 15 dollar (12,27 euro) per uur. 'Ik zeg al lang dat we de arbeid en niet de rijkdom in dit land moeten belonen', klonk het.

