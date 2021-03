In El Salvador heeft president Nayib Bukele bij de parlementsverkiezingen een duidelijke meerderheid behaald. Zijn partij, Nuevas Ideas (Nieuwe Ideeën), haalde 55 van de 84 zitjes binnen, zo blijkt uit de definitieve resultaten die twintig dagen na de stembusgang werden bekendgemaakt.

Samen met de zes zetels die de Gana-partij, die dicht bij de president staat, binnenhaalde, heeft de partij van Bukele zelfs een tweederdemeerderheid. Zij kunnen samen bijvoorbeeld rechters benoemen bij het hoogste gerechtshof van het land. De Salvadoraanse volksvertegenwoordiging bestaat maar uit één Kamer.

De traditioneel grote partijen in El Salvador verloren. De rechtse Arena-partij houdt nog maar veertien parlementszetels over en de linkse partij FMLN zelfs maar vier. De partij van de president was ook de grote winnaar van de lokale verkiezingen die samen met de parlementsverkiezingen werden gehouden. Zij levert een meerderheid van de burgemeesters, onder meer in de hoofdstad San Salvador.

Niet onomstreden

Het waren de eerste verkiezingen voor Nuevas Ideas. De partij werd door Bukele opgericht, nadat hij in 2017 uit de FMLN was gezet. Hij was toen burgemeester van San Salvador. Voor de verkiezingen die de voorbije jaren plaatsvonden, raakte de nieuwe partij niet geregistreerd. Hij werd in 2019 president vanop de Gana-lijst.

De 39-jarige Bukele is niet onomstreden. Critici beschouwen zijn autoritaire stijl als een gevaar voor de democratie. In februari vorig jaar dook de president, die tot de verkiezingen regeerde via decreten en veto's, zelfs op in het parlement, geflankeerd door gewapende soldaten.

Maar hij is bij de bevolking populair vanwege zijn strijd tegen de onveiligheid en de georganiseerde criminaliteit. Sinds Bukele in 2019 president werd, is het aantal moorden duidelijk gedaald.

