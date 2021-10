President Bolsonaro ontkent coronavirus verkeerd te hebben aangepakt in Brazilië

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ontkent iets verkeerd te hebben gedaan bij de aanpak van het coronavirus, nadat de parlementaire onderzoekscommissie (CPI) van de Braziliaanse Senaat hem ernstige beschuldigingen voor de voeten wierp. 'We hebben vanaf het eerste moment het juiste gedaan', aldus president Bolsonaro woensdag in een toespraak in Russas. Dat melden Braziliaanse media.

Jair Bolsonaro. © belga