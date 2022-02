Het risico op een invasie van Rusland in Oekraïne is 'zeer hoog'. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden verklaard toen hij het Witte Huis verliet voor een bezoek aan Ohio.

De inval kan volgens de Amerikaanse president 'de komende dagen' gebeuren. Biden zei nog dat hij geen plannen heeft om met de Russische president Vladimir Poetin te bellen. De Amerikaanse regering zegt al een tijd dat de Russen klaar zijn voor een inval. Ze zouden recent weer nieuwe troepen hebben aangevoerd. Moskou ontkent en zegt juist troepen weg te halen bij de grens met Oekraïne.

Eerder op de dag meldde Washington dat het nog geen terugtrekking van de Russische troepen aan de Oekraïense genzen zag. Wel integendeel. 'We zien net meer troepen, dichter bij de grens en de paraatheid in de Zwarte Zee wordt aangescherpt', zei de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin na afloop van de tweedaagse top met de andere NAVO-ministers van Defensie. 'Ik weet uit eerste hand dat je zoiets niet voor niets doet, en zeker niet als je op het punt staat in te pakken.'

De berichten over beschietingen donderdagochtend in de opstandige regio's Loehansk en Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zijn 'zeker verontrustend', aldus Austin. 'We zijn hierover nog altijd details aan het verzamelen, maar al enige tijd zeggen we dat de Russen zoiets zouden doen om een militaire actie te rechtvaardigen.'

Austin riep, net als NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg net voor hem, de Russische president Vladimir Poetin nogmaals op om aan tafel te gaan en de meningsverschillen uit te praten. 'Er is niets onvermijdelijks aan dit dreigende conflict, het kan nog altijd afgewend worden', aldus Austin. 'Diplomatie kan moeilijk zijn, maar het is nog altijd het proberen waard.'

Als Poetin niet bereid is tot een vreedzame oplossing, 'zoals zijn daden tot dusver aangeven, dan zal het voor de hele wereld duidelijk zijn dat hij een oorlog is begonnen op een moment dat er nog altijd diplomatieke opties op tafel lagen', aldus Austin. 'Poetin zal verantwoordelijk zijn voor het lijden en de opofferingen veroorzaakt door deze oorlog.'

Amerikaans minister van Defensie Lloyd Austin © Belga Image

Rusland zet Amerikaanse vice-ambassadeur het land uit

Rusland heeft ondertussen de nummer twee van de ambassade van de Verenigde Staten, Bartle Gorman, het land uitgezet. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. De verwachting is dat Washington reageert met een soortgelijke stap.

'We roepen Rusland op te stoppen met ongegronde uitzettingen van Amerikaanse diplomaten. We denken na over onze reactie', aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

De reden voor de uitwijzing van Gorman is vooralsnog onduidelijk. De relatie tussen Moskou en Washington zit onder het vriespunt, nu de VS bijna dagelijks waarschuwen voor een mogelijke in val in Oekraïne.

VN en EU roepen op tot terughoudendheid

Rosemary Di Carlo, adjunct-secretaris-generaal voor politieke zaken bij de Verenigde Naties, roept de partijen die betrokken zijn bij de Oekraïne-crisis op tot terughoudendheid 'op dit gevoelige moment'. Dat zei ze bij de start van de VN-Veiligheidsraad.

'Wij roepen alle betrokken partijen tevens op zich te onthouden van eenzijdige maatregelen die in strijd zouden kunnen zijn met de letter en de geest van de Minsk-akkoorden, of die de uitvoering ervan zouden kunnen ondermijnen en tot verdere spanningen zouden kunnen leiden', aldus Di Carlo.

Ze roept op om de crisis via de diplomatieke weg op te lossen. 'Er is geen alternatief', stelt de adjunct-secretaris-generaal, die de huidige situatie 'uiterst gevaarlijk' noemt.

De Veiligheidsraad komt bijeen voor het jaarlijkse overleg over de uitvoering van de zogeheten Minsk-akkoorden. Die zorgden in 2015 voor een bestand tussen de regering in Kiev en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Dat bestand wordt momenteel vrijwel dagelijks geschonden.

Charles Michel © Belga Image

En ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel dringt bij Rusland aan op een de-escalatie aan de grens met Oekraïne. 'We hebben tastbare, zichtbare effecten op het terrein nodig', verklaarde hij donderdag na afloop van een informeel beraad van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie over de Oekraïense crisis.

De Europese leiders blijven volgens Michel geloven dat de crisis in Oekraïne nog steeds met diplomatieke inspanningen opgelost kan raken. 'We moeten alle diplomatieke middelen en formats blijven gebruiken', aldus de Belgische oud-premier.

'We zijn heel bezorgd over de intensere gevechten en bombardementen aan sommige delen van de grens', erkende de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell. Sommige westerse beleidsmakers spraken al eerder de vrees uit dat Moskou een voorwendsel wil uitlokken om militair in te grijpen. 'We zien veel desinformatie vanwege Rusland om een sfeer te creëren van vermeende aanvallen tegen de Russische bevolking in dit deel van Oekraïne', zei Borrell.

De inval kan volgens de Amerikaanse president 'de komende dagen' gebeuren. Biden zei nog dat hij geen plannen heeft om met de Russische president Vladimir Poetin te bellen. De Amerikaanse regering zegt al een tijd dat de Russen klaar zijn voor een inval. Ze zouden recent weer nieuwe troepen hebben aangevoerd. Moskou ontkent en zegt juist troepen weg te halen bij de grens met Oekraïne.Eerder op de dag meldde Washington dat het nog geen terugtrekking van de Russische troepen aan de Oekraïense genzen zag. Wel integendeel. 'We zien net meer troepen, dichter bij de grens en de paraatheid in de Zwarte Zee wordt aangescherpt', zei de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin na afloop van de tweedaagse top met de andere NAVO-ministers van Defensie. 'Ik weet uit eerste hand dat je zoiets niet voor niets doet, en zeker niet als je op het punt staat in te pakken.'De berichten over beschietingen donderdagochtend in de opstandige regio's Loehansk en Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zijn 'zeker verontrustend', aldus Austin. 'We zijn hierover nog altijd details aan het verzamelen, maar al enige tijd zeggen we dat de Russen zoiets zouden doen om een militaire actie te rechtvaardigen.' Austin riep, net als NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg net voor hem, de Russische president Vladimir Poetin nogmaals op om aan tafel te gaan en de meningsverschillen uit te praten. 'Er is niets onvermijdelijks aan dit dreigende conflict, het kan nog altijd afgewend worden', aldus Austin. 'Diplomatie kan moeilijk zijn, maar het is nog altijd het proberen waard.' Als Poetin niet bereid is tot een vreedzame oplossing, 'zoals zijn daden tot dusver aangeven, dan zal het voor de hele wereld duidelijk zijn dat hij een oorlog is begonnen op een moment dat er nog altijd diplomatieke opties op tafel lagen', aldus Austin. 'Poetin zal verantwoordelijk zijn voor het lijden en de opofferingen veroorzaakt door deze oorlog.'Rusland heeft ondertussen de nummer twee van de ambassade van de Verenigde Staten, Bartle Gorman, het land uitgezet. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. De verwachting is dat Washington reageert met een soortgelijke stap.'We roepen Rusland op te stoppen met ongegronde uitzettingen van Amerikaanse diplomaten. We denken na over onze reactie', aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. De reden voor de uitwijzing van Gorman is vooralsnog onduidelijk. De relatie tussen Moskou en Washington zit onder het vriespunt, nu de VS bijna dagelijks waarschuwen voor een mogelijke in val in Oekraïne. Rosemary Di Carlo, adjunct-secretaris-generaal voor politieke zaken bij de Verenigde Naties, roept de partijen die betrokken zijn bij de Oekraïne-crisis op tot terughoudendheid 'op dit gevoelige moment'. Dat zei ze bij de start van de VN-Veiligheidsraad.'Wij roepen alle betrokken partijen tevens op zich te onthouden van eenzijdige maatregelen die in strijd zouden kunnen zijn met de letter en de geest van de Minsk-akkoorden, of die de uitvoering ervan zouden kunnen ondermijnen en tot verdere spanningen zouden kunnen leiden', aldus Di Carlo. Ze roept op om de crisis via de diplomatieke weg op te lossen. 'Er is geen alternatief', stelt de adjunct-secretaris-generaal, die de huidige situatie 'uiterst gevaarlijk' noemt.De Veiligheidsraad komt bijeen voor het jaarlijkse overleg over de uitvoering van de zogeheten Minsk-akkoorden. Die zorgden in 2015 voor een bestand tussen de regering in Kiev en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Dat bestand wordt momenteel vrijwel dagelijks geschonden. En ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel dringt bij Rusland aan op een de-escalatie aan de grens met Oekraïne. 'We hebben tastbare, zichtbare effecten op het terrein nodig', verklaarde hij donderdag na afloop van een informeel beraad van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie over de Oekraïense crisis.De Europese leiders blijven volgens Michel geloven dat de crisis in Oekraïne nog steeds met diplomatieke inspanningen opgelost kan raken. 'We moeten alle diplomatieke middelen en formats blijven gebruiken', aldus de Belgische oud-premier. 'We zijn heel bezorgd over de intensere gevechten en bombardementen aan sommige delen van de grens', erkende de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell. Sommige westerse beleidsmakers spraken al eerder de vrees uit dat Moskou een voorwendsel wil uitlokken om militair in te grijpen. 'We zien veel desinformatie vanwege Rusland om een sfeer te creëren van vermeende aanvallen tegen de Russische bevolking in dit deel van Oekraïne', zei Borrell.