De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag bevestigd dat de nieuwe leider van Islamitische Staat (IS) in Syrië uitgeschakeld is. Dat meldt het Witte Huis.

De VS-militairen voerden in de nacht van woensdag op donderdag in het noordwesten van Syrië een operatie tegen terreurmilitie IS uit. De militairen landden per helikopter vlakbij vluchtelingenkampen in de plaats Atmé. De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten bombardeerde ook doelwitten ten noorden van de regio Idlib.

Biden bevestigde donderdag dat de Amerikaanse militairen daarbij Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi 'op het slagveld' uitgeschakeld hebben. Volgens een hoge functionaris bij het Witte Huis bracht de IS-leider tijdens de aanval zelf een bom tot explosie. Hij zou daarbij niet alleen zichzelf op, maar ook leden van zijn familie hebben opgeblazen.

'Alle Amerikaanse soldaten zijn veilig', benadrukte de Amerikaanse president. Hij spreekt later het Amerikaanse volk toe en om 15.30 uur (Belgische tijd) staat er een persconferentie gepland.

Bij de operatie zouden mogelijk ook 13 burgerslachtoffers gevallen zijn, onder wie ook vrouwen en kinderen. Een bron bij het Witte Huis kon dat niet bevestigen.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr al-Baghdadi. Die vond in 2019 op een gelijkaardige manier de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië. IS had in dat land en buurland Irak een kalifaat uitgeroepen, maar dat hield slechts enkele jaren stand.

In Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt, strijdt een militaire coalitie onder leiding van de VS tegen IS. De terreurmilitie had in de zomer van 2014 grote gebieden in het noorden van Irak onder haar controle gebracht. Kort daarop riepen de jihadisten het kalifaat uit, waartoe ook regio's van buurland Syrië behoorden. In maart 2019 volgde de militaire overwinning op IS, maar de terreurmilitie blijft in Irak en Syrië actief en pleegt op regelmatige tijdstippen aanslagen

De VS-militairen voerden in de nacht van woensdag op donderdag in het noordwesten van Syrië een operatie tegen terreurmilitie IS uit. De militairen landden per helikopter vlakbij vluchtelingenkampen in de plaats Atmé. De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten bombardeerde ook doelwitten ten noorden van de regio Idlib. Biden bevestigde donderdag dat de Amerikaanse militairen daarbij Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi 'op het slagveld' uitgeschakeld hebben. Volgens een hoge functionaris bij het Witte Huis bracht de IS-leider tijdens de aanval zelf een bom tot explosie. Hij zou daarbij niet alleen zichzelf op, maar ook leden van zijn familie hebben opgeblazen. 'Alle Amerikaanse soldaten zijn veilig', benadrukte de Amerikaanse president. Hij spreekt later het Amerikaanse volk toe en om 15.30 uur (Belgische tijd) staat er een persconferentie gepland. Bij de operatie zouden mogelijk ook 13 burgerslachtoffers gevallen zijn, onder wie ook vrouwen en kinderen. Een bron bij het Witte Huis kon dat niet bevestigen. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr al-Baghdadi. Die vond in 2019 op een gelijkaardige manier de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië. IS had in dat land en buurland Irak een kalifaat uitgeroepen, maar dat hield slechts enkele jaren stand. In Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt, strijdt een militaire coalitie onder leiding van de VS tegen IS. De terreurmilitie had in de zomer van 2014 grote gebieden in het noorden van Irak onder haar controle gebracht. Kort daarop riepen de jihadisten het kalifaat uit, waartoe ook regio's van buurland Syrië behoorden. In maart 2019 volgde de militaire overwinning op IS, maar de terreurmilitie blijft in Irak en Syrië actief en pleegt op regelmatige tijdstippen aanslagen