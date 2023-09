President Azerbeidzjan belooft rechten Armeniërs ’te garanderen’

De rechten van de Armeense bevolking in het door Azerbeidzjan veroverde Nagorno-Karabach zijn ‘gegarandeerd’. Dat heeft Ilham Aliyev, president van Azerbeidzjan gezegd tijdens een ontmoeting met zijn Turkse bondgenoot en ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. De twee zagen elkaar in de Azerbeidzjaanse exclave Nachitsjevan. Erdogan noemde de overwinning van Bakoe op Jerevan een ‘historisch succes’ dat ‘nieuwe mogelijkheden opent voor een normalisering’ in de regio.

‘De inwoners van Nagorno-Karabach, wat ook hun afkomst is, zijn burgers van Azerbeidzjan’, zei Aliyev tijdens een persconferentie samen met Erdogan. ‘Hun rechten zullen gegarandeerd zijn door de Azerbeidzjaanse staat.’

De plaats waar de twee presidenten elkaar ontmoeten is een Azerbeidzjaanse exclave die zich ten zuidwesten van Armenië bevindt en die verder ook aan Turkije en Iran grenst. ‘Ik heb vertrouwen in het reïntegratieproces van de Armeniërs in Karabach binnen de Azerbeidzjaanse samenleving’, zei Aliyev nog, die het had over een ‘gemeenschappelijk belang van zijn land en Turkije om vrede in de Kaukasus te laten heersen’.

Nagorno-Karabach ligt officieel in Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door etnische Armeniërs. Het gebied zorgt al decennia voor spanningen tussen beide landen. Turkije is een nauwe bondgenoot van Azerbeidzjan. Vorige week voerde het leger van Azerbeidzjan een korte militaire operatie uit, waarbij zeker tweehonderd doden zouden zijn gevallen. Er volgde snel een wapenstilstand. Intussen heerst er wel ongerustheid over het lot van de bevolking: duizenden zochten hun toevlucht in Armenië.

‘Het stemt Turkije trots dat de antiterreuroperaties van Azerbeidzjan met succes, snel in met respect voor de rechten van de burgers antiterreuroperaties heeft afgerond’, zei Erdogan. ‘Met deze overwinning openen kansen tot een normalisering in de regio. We hopen dat Armenië de vreedzame hand die het wordt gereikt zal aannemen.’

Officieel zouden de twee presidenten het startschot geven voor de bouw van een 85 kilometer lange gasleiding tussen het oosten van Turkije en Nachitsjevan, maar Turkse media melden dat ze ook de opening van de Zangezur-corridor, door de Armeense provincie Sjoenik voor Azeri’s, zullen bespreken. Met die corridor zou Bakoe beschikken over een aansluitend gebied naar Nachitsjevan, en via die exclave, ook naar Turkije.