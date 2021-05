In Syrië heeft het Hoog Grondwettelijk Hof maandag de kandidatuur gevalideerd van president Bashar al-Assad voor een vierde mandaat. Bij de presidentsverkiezingen van 26 mei zal hij het ongetwijfeld halen van twee andere kandidaten, een oud-minister en een lid van de oppositie die tolerantie van het regime geniet.

De 55-jarige Bashar al-Assad kwam in 2000 aan de macht na de dood van zijn vader Hafez al-Assad, die zelf drie decennia lang Syrië heeft bestuurd. Hij doet opnieuw een gooi naar het presidentschap in deze tweede stembusgang sinds in 2011 een verwoestende oorlog uitbrak na het neerslaan van manifestaties voor democratische hervormingen.

De twee andere kandidaten zijn ex-minister van Staat Abdallah Salloem Abdallah en Mahmoed Mareï, een binnenlands oppositielid, aldus voorzitter Jihad al-Laham van het Hoog Grondwettelijk Hof op een persconferentie in Damascus. Mareï heeft deelgenomen aan onderhandelingen onder de auspiciën van de VN om een uitweg te vinden voor de oorlog.

Vereisten

Er waren 51 kandidaturen ingediend, maar slechts drie zijn weerhouden. Volgens al-Laham zijn de 48 andere kandidaturen verworpen 'omdat zij niet aan de grondwettelijke en juridische vereisten voldoen'. De afgewezenen kunnen tot 7 mei in beroep gaan bij het Hofn dat op 10 mei de definitieve lijst bekendmaakt.

Om een gooi te doen naar het presidentschap moet elke kandidaat de steun hebben van 35 van de 250 volksvertegenwoordigers in het parlement. Maar dat zijn bijna allen leden van de Baath-partij van al-Assad. In 2014 won hij met meer dan 88 procent van de stemmen. Hij had toen slechts twee, onbekende, concurrenten.

De verkiezingen vinden plaats in de gebieden die onder controle staan van het regime. Syriërs in het buitenland kunnen op 20 mei in hun ambassade stemmen. (Belga)

