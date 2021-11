De premier van Noord-Macedonië, Zoran Zaev, heeft zondagavond zijn ontslag aangekondigd nadat zijn sociaaldemocratische partij SDSM de lokale verkiezingen had verloren. Zaev treedt zowel terug als premier als als partijvoorzitter, zo meldt het Macedonische persagentschap MIA. 'Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de verkiezingsnederlaag op mij', aldus Zaev.

Vooral de nederlaag in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje weegt zwaar door. Met 60 procent van de stemmen geteld, ligt de oppositiekandidaat Danela Arsovska met 55,85 procent ruim voor op uittredend burgemeester Petre Sigelov, de kandidaat van Zaevs partij.

Volgens analisten zijn verdere politieke gevolgen niet uit te sluiten. De verkiezingssnederlaag zou namelijk ook de nipte meerderheid van Zaevs coalitie in het parlement aan het wankelen kunnen brengen. De SDSM beschikt, samen met een coalitiepartijen die de Albanese minderheid vertegenwoordigen, slechts over 62 van de 120 parlementszetels.

