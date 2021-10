De Poolse premier Mateusz Morawiecki beschuldigt de Europese Unie ervan zijn land 'een pistool tegen de slaap te houden' door te eisen dat het op zijn justitiehervormingen terugkomt, op straffe van sancties. Dat doet hij maandag in een interview met de Britse krant Financial Times.

Polen zit helemaal op ramkoers met Brussel sinds het Grondwettelijke Hof in Warschau de voorrang van het EU-recht openlijk in vraag is beginnen te stellen. Morawiecki gaf vorige week donderdag, op de Europese top, tekst en uitleg bij het veelbesproken arrest. De EU is ook niet opgezet met een hele reeks hervormingen van de Poolse rechtbanken, die volgens haar de democratische vrijheden ondergraven. De door de conservatieve partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) geleide regering zegt dat de hervormingen bedoeld zijn om paal en perk te stellen aan de corruptie onder rechters.

In de FT roept premier Morawiecki de EU maandag op haar inbreukprocedures bij het Europees Hof van Justitie, aangebracht door de Commissie, te laten vallen. "Dat zou het slimste zijn dat ze kunnen. Want wij gaan echt niet onderhandelen met een pistool tegen de slaap." Verschillende Europese beleidsmakers betoogden vorige week dat er voor de talloze problemen met de rechtsstaat in Polen een politieke oplossing moet komen. Maar Morawiecki wil dus niet zomaar aan tafel gaan zitten.

Gevraagd of Polen zijn veto zal stellen tegen bepaalde grote Europese plannen als het land niet tegemoetgekomen wordt, antwoordde Morawiecki: 'Wat gaat er gebeuren als de Europese Commissie de Derde Wereldoorlog ontketent? Als ze dat doet, zullen wij onze rechten verdedigen met alle middelen waar wij over beschikken.'

