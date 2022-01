In Groot-Brittannië is zondag ophef ontstaan over uitspraken van de voormalige minister van Transport Nusrat Ghani. In een gesprek met de Sunday Times zegt ze dat Downing Street 10, het kabinet van premier Boris Johnson, haar islamitisch geloof in 2020 aanhaalde als een reden om haar aan de kant te schuiven. Ze zou te horen gekregen hebben dat haar status collega's ongemakkelijk deed voelen en dat ze te weinig deed om de Conservatieve Partij te beschermen tegen beschuldigingen van islamofobie.

De Britse premier Boris Johnson heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar het ontslag van een islamitische partijgenoot. Voormalig onderminister van Transport Nusrat Ghani beweert dat haar geloof als een probleem werd gezien.

De 49-jarige politica werd in 2018 onderminister en ruim twee jaar later vervangen. Tegen de krant Sunday Times zei Ghani dat tegen haar werd gezegd dat haar geloof 'ter sprake werd gebracht als een probleem' en dat 'collega's zich ongemakkelijk voelden'.

De uitspraken zouden zijn gedaan door een zogeheten whip van de regering, iemand die ervoor moet zorgen dat parlementsleden in het gareel blijven. Whip Mark Spencer ontkent de beschuldigingen. 'Ik heb nooit die woorden gebruikt die aan mij worden toegeschreven.'

Het kantoor van Johnson laat maandag weten dat de premier om een onderzoek naar de 'zeer ernstige' beschuldigingen heeft gevraagd.

Zondag werd al bekend dat Johnson Ghani in juli 2020 had gesproken over de beschuldigingen. Hij adviseerde haar toen een formele klacht in te dienen bij de Conservatieve Partij, maar dat had ze niet gedaan.

Demonen

De beschuldigen doen oude demonen herleven bij de Tories, die er al lang van beschuldigd worden islamofobie binnen hun gelederen te laten gedijen. In 2021 werd in een rapport geconcludeerd dat 'anti-moslimgevoelens een probleem blijven binnen de partij', vooral op lokaal en individueel niveau, maar niet 'institutioneel'.

De uitspraken van Ghani komen vlak nadat een andere partijgenoot bekendmaakte naar de politie te gaan vanwege whips die parlementsleden zouden proberen te chanteren. Ze zouden zo proberen om politici op andere gedachten te brengen die willen dat Johnson opstapt vanwege feestjes tijdens de lockdown. De komende week zou Sue Gray, een hoge Britse ambtenaar, met haar rapport over die zaak komen. Volgens de Sunday Times zou Gray ook overtredingen van de coronamaatregelen in de residentie van Johnson, in Downing Street 11, onderzoeken. Daar zouden goede vrienden van Johnsons vrouw Carrie over de vloer gekomen zijn terwijl dat eigenlijk niet mocht. Officieel ging het om werkgerelateerde bezoeken.

