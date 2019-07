De nieuwe Britse eerste minister Boris Johnson vertrekt maandag voor zijn eerste officiële bezoek naar Schotland. Daar zal hij de Schotten proberen te overtuigen van zijn plan voor de uitstap uit de Europese Unie.

Johnson zal nieuwe financiering voor de regio's aankondigen en zal verklaren dat het Verenigd Koninkrijk 'een wereldwijd merk is' dat samen veiliger, sterker en welvarender is, klinkt het in een mededeling.

Schotland is de eerste stop van de toer van de premier. Hij zal de verschillende regio's van het Verenigd Koninkrijk bezoeken. Bedoeling is om steun te krijgen voor zijn brexit-plan.

Volgens de Schotse premier Nicola Sturgeon is er een alternatief nodig voor het plan van Johnson. Hij beloofde op 31 oktober uit de EU te stappen, ook zonder akkoord. Schotland sprak zich in het referendum in 2016 uit tegen een brexit. Sturgeon, die de nationalistische SNP (Scottish National Party) leidt, verklaarde aan Johnson dat het Schotse parlement in de komende maanden het wettelijk mogelijk zou kunnen maken om te kunnen stemmen voor een uitstap uit Verenigd Koninkrijk.

De Ierse premier Leo Varadkar liet ook al verstaan dat een uitstap zonder akkoord de burgers van Noord-Ierland zou aanzetten om de band met het Verenigd Koninkrijk 'in vraag te stellen'.

Johnson kondigde maandag al aan dat er 332 miljoen euro zal gaan naar Schotland, Wales en Noord-Ierland. 'Op het moment waarop we ons voorbereiden op een betere toekomst na de brexit, is het van essentieel belang om de banden in het Verenigd Koninkrijk te versterken', zal Johnson verklaren. 'Ik kijk ernaar uit om Wales en Noord-Ierland te bezoeken om ervoor te zorgen dat elke beslissing die ik neem als premier onze unie bevordert en versterkt'.